Incontri in un hotel lusso e regali a Andy Burnham: continua il caso del Manchester City    

In Inghilterra non si placano le polemiche sui legami tra il primo ministro britannico Andy Burnham e i vertici del Manchester City, club sotto inchiesta per più di cento presunte violazioni dei regolamenti della Premier League. Burnham, che fino a giugno ha ricoperto la carica di sindaco della Greater Manchester, aveva espresso preoccupazione per un possibile disimpegno della proprietà del club e si era impegnato a rendere pubblici a breve i dettagli dei suoi colloqui con i dirigenti dei Citizens.