Incontri in un hotel lusso e regali a Andy Burnham: continua il caso del Manchester City
In Inghilterra non si placano le polemiche sui legami tra il primo ministro britannico Andy Burnham e i vertici del Manchester City, club sotto inchiesta per più di cento presunte violazioni dei regolamenti della Premier League. Burnham, che fino a giugno ha ricoperto la carica di sindaco della Greater Manchester, aveva espresso preoccupazione per un possibile disimpegno della proprietà del club e si era impegnato a rendere pubblici a breve i dettagli dei suoi colloqui con i dirigenti dei Citizens.
Manchester City, il Sun svela altri retroscena
In attesa di questi chiarimenti, il tabloid The Sun ha rivelato ulteriori particolari sui rapporti tra l’emiratino Khaldoon Al Mubarak e lo stesso Burnham: i due si sarebbero incontrati più volte in una suite di lusso dell’Etihad Stadium. Ancora più rilevante, secondo il giornale britannico, l’attuale premier avrebbe accettato omaggi finanziati dal club per un valore complessivo di quasi 1.200 sterline, equivalenti a circa 1.400 euro.
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