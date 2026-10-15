Il caso del Manchester City entra nel vivo: decisa la data d'appello contro la sentenza sulle violazioni finanziare 

Il Manchester City è in attesa. A gennaio, infatti, arriverà la decisione sull’appello contro la sentenza che lo ha dichiarato colpevole di gravi infrazioni alle norme finanziarie della Premier League. David Kogan, a capo dell’Independent Football Regulator (IFR), ha indicato che l'udienza dovrebbe avvenire entro metà o fine gennaio. Non solo. "La Premier League vuole che la questione sia risolta entro la stagione" , ha detto a Times Radio, spiegando che una commissione indipendente di tre ex giudici o avvocati emetterà il verdetto.

I rischi per il Manchester City

Kogan si è detto pronto a lasciare l’incarico in caso di pressioni politiche, assicurando: "Prenderemo una decisione sulla base delle prove". Il City, però, sostiene di avere elementi solidi per rovesciare il giudizio. Le accuse riguardano la manipolazione dei bilanci tramite accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in nove stagioni. Le sanzioni possibili includono punti di penalità, multe, esclusione dalla Premier League e ritiro di trofei.

I contatti con Andy Burnham

Il caso è politicamente sensibile per i rapporti tra il City e Andy Burnham, primo ministro britannico, che ha avuto più volti contatti con il presidente Khaldoon Al Mubarak quando era sindaco. Inizialmente aveva parlato di un solo incontro formale, ma documenti della Greater Manchester Combined Authority hanno rivelato almeno sei occasioni tra incontri, colloqui e impegni legati anche a visite ufficiali all’estero. Nel registro degli interessi risultano regali e biglietti pagati dal club per quasi 1.200 sterline (circa 1.400 euro), tra cui cene allo stadio e un concerto di Ed Sheeran.