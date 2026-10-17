Pedro Neto show: il Chelsea piega l'Everton. Paura in campo per Dibu Martinez
LIVERPOOL (INGHILTERRA) - La settima giornata di Premier League si apre con il colpo esterno del Chelsea che vince 2-0 sul campo dell'Everton e si rilancia in classifica. Nel lunch match dell''Hill Dickinson Stadium', i Blues di Xabi Alonso conquistano la seconda vittoria consecutiva (dopo il netto 5-1 rifilato una settimana fa al Bournemouth), trascinati dalla doppietta di Pedro Neto: l'esterno portoghese, ex Lazio, sale in cattedra con due acuti decisivi, a inizio ripresa (46') e al tramonto del match (90') che permettono il Chelsea di salire a quota 13 punti in classifica, a +3 sull'Everton, fermo a 10.
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Paura per Emiliano Martinez: scontro testa a testa con Branthwaite
Successo importante per i ragazzi di Xabi Alonso, 'macchiato' dal grave infortunio di Emiliano Martinez. Attimi di enorme apprensione per il portiere argentino del Chelsea, vittima di un violento scontro testa a testa, poco dopo il 60° minuto, con il difensore dell'Everton Jarrod Branthwaite. Partita interrotta per circa nove minuti, durante i quali lo staff medico del club londinese ha prestato le prime cure all'ex portiere dell'Aston Villa, trasportato fuori dal campo in barella e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Le condizioni dell'argentino verranno rivalutate nelle prossime ore. È andata invece meglio a Branthwaite che ha proseguito il match senza particolari problemi.
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