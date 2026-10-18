Brighton travolgente: 5-0 al Crystal Palace. Vince l'Arsenal, pari United
La settima giornata di Premier League regala gol, spettacolo e risultati importanti anche in chiave europea. A prendersi la scena è il Brighton, protagonista di una travolgente vittoria per 5-0 nel derby contro il Crystal Palace. Successi anche per Bournemouth e Arsenal, mentre il Manchester United deve accontentarsi di un pareggio sul campo del Leeds. Il Brighton non lascia scampo al Crystal Palace, imponendosi con un netto 5-0 davanti al proprio pubblico. Una gara senza storia, decisa dalle reti di Gomez, Ayari, Kostoulas e Hinshelwood, alle quali si aggiunge l'autogol di Canvot. Sorride anche il Bournemouth, che supera 2-0 il Sunderland grazie ai gol di Tavernier ed Evanilson. Una partita condizionata dall'espulsione di Danso, che lascia gli ospiti in dieci uomini già al 17' del primo tempo. Un risultato che permette al Bournemouth di avvicinarsi con fiducia all'impegno europeo contro il Milan, in programma giovedì alle 21 in Inghilterra, nella terza giornata della fase campionato di Europa League.
Premier League, la classifica aggiornata
Arsenal, tre punti pesanti. Il Manchester United frena a Leeds
Continua la corsa dell'Arsenal, che risponde alla vittoria del Manchester City contro l'Ipswich conquistando tre punti sul difficile campo del Nottingham Forest. Ai Gunners basta una rete di Madueke al 35' della ripresa per imporsi 1-0 e salire a quota 18 punti in classifica, mantenendosi a tre lunghezze dai Citizens, ancora a punteggio pieno. Non va oltre l'1-1, invece, il Manchester United, fermato in trasferta dal Leeds. Sono i Red Devils a sbloccare il risultato con Mbeumo, ma i padroni di casa trovano il pareggio grazie a Calvert-Lewin. Un passo falso per lo United alla vigilia della trasferta europea contro il Como. La formazione inglese sarà infatti impegnata mercoledì alle 18.45 sul campo dei lombardi, nella sfida valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League.
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