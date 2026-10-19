Risorge il Tottenham: prima vittoria in Premier League per De Zerbi, Coventry ko

LONDRA (INGHILTERRA) - Risorge il Tottenham. Dopo tre pareggi e altrettante sconfitte nelle prime sei uscite, gli Spurs di Roberto De Zerbi centrano finalmente la prima vittoria in Premier League. Nel monday night della 7ª giornata di Premier League, i londinesi battono 3-1 il Coventry, lasciano l'ultimo posto in classifica agganciando proprio la squadra di Lampard a 6 punti e provano a dare una svolta alla loro stagione. La sfida del 'Tottenham Hotspur Stadium' si sblocca già al 14' con il gol dell'ex Leicester Maddison, imbeccato da Kudus. Nella ripresa i 'Sky Blues' reagiscono e ristabiliscono l'equilibrio con la zampata di Rudoni al 49'. Nel momento di maggiore difficoltà però, i ragazzi di De Zerbi rimettono la freccia con l'ex City Marmoush (58'), poi chiudono la pratica con il sigillo di Davies in pieno recupero (96').