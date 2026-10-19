"Il Manchester City rischia la retrocessione in Championship": l'ipotesi sconvolge la Premier League

Il Manchester City rischia una maxi-multa e una penalizzazione in classifica talmente pesante da comportare la sicura retrocessione nella Serie B inglese, la Championship. Queste, secondo il Daily Mail , le sanzioni che potrebbe ricevere il Manchester City dopo il verdetto di colpevolezza emesso dalla commissione indipendente della Premier League su 114 delle 115 accuse mosse dalla Premier League per la violazione delle norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Da quanto scrive il giornale inglese le penalizzazioni potrebbero essere due e riguardare anche la successiva stagione in Championship, dove i Citizens (attualmente in testa alla Premier con 7 vittorie su 7 sotto la guida di Enzo Maresca) partirebbero con un handicap di qualche punto. L'idea, secondo il tabloid britannico ripreso anche da Marca, è quella di "imporre una punizione severa, delineando al contempo un percorso che consenta al City di ricostruirsi". La EFL, che gestisce i campionati esclusa la Premier League, non sarebbe obbligata ad accettare la penalizzazione per uno dei suoi club, ma è probabile che lo farebbe.

Rischio addio per lo sceicco Mansour

Si ritiene che la Premier League stia facendo pressione affinché la sanzione inflitta al City venga annunciata prima dell'esito del ricorso, che difficilmente verrà deciso prima della fine di gennaio. Il Daily Mail ricorda come Steven Gerrard, ex capitano del Liverpool, non abbia nascosto la sua speranza che il City debba "soffrire" per ciò che ha sottratto alle altre squadre e ai loro tifosi, ma se ciò accadesse a metà stagione, di fatto invaliderebbe l'intera annata. La sanzione in sé potrebbe portare a un cambio di proprietà del City perché, scrivono in Inghilterra, è difficile immaginare come una gestione riconosciuta colpevole di un inganno così eclatante possa rimanere al comando della società. Se rimanessero, minerebbero fatalmente l'autorità e lo scopo dell'Independent Football Regulator. Esiste già un certo scetticismo su quanta influenza eserciti realmente tale organismo. Se allo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan e ai suoi soci fosse permesso di continuare a detenere il Manchester City, la credibilità del presidente dell'IFR, David Kogan, verrebbe completamente distrutta.