Gli animalisti contro il Crystal Palace: "Stop all’aquila"

Stop all’aquila viva prima delle partite: è l’appello lanciato da Peta , organizzazione per i diritti degli animali, al Crystal Palace , club londinese di Premier League, affinché rinunci alla mascotte Phoenix, che vola prima dele partite casalinghe allo stadio Selhurst Park. "Uno stadio illuminato, pieno di tifosi rumorosi, non è un posto per animali", scrive il gruppo in una lettera alla ceo del club, Sharon Lacey.

Oggi c'è Phoenix a volare

Soprannominato Eagles (“Aquile” in italiano) dal 1973, il Crystal Palace ha introdotto un’aquila allo stadio nel 2010. Kayla, il suo nome, ha ricoperto il ruolo per dieci anni, fino alla sua scomparsa nel 2020. La sua sostituta, Phoenix, ha debuttato nell’agosto 2024 contro il West Ham. Secondo Peta, il rumore e la confusione degli stadi possono spaventare e disorientare gli uccelli, esponendo loro e gli spettatori a rischi.