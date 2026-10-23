Ipswich e Nottingham si dividono la posta: Enciso risponde a Williams
L'anticipo dell'ottava giornata di Premier League si è giocato a Portman Road e ha visto Ipswich e Nottingham Forrest dividersi la posta. La sfida, giocata in condizioni climatiche difficili, e sotto forti raffiche di vento, si è chiusa con il punteggio di 1-1. Un pareggio che consente all'Ipswich di raggiungere momentaneamente Brentford, Leeds ed Everton a quota 10 punti, mentre il Nottingham si porta a sei, agganciando Tottenham, Bournemouth e Coventry.
Errore di Milenkovic, Enciso ringrazia
Le emozioni principali della sfida si sono vissute nei primi quarantacinque minuti di gioco: dopo aver sfiorato due volte il gol, il Nottingham trova il vantaggio con Neco Williams, che si avventa su un perfetto assist di Munoz e con un piatto al volo insacca alle spalle del portiere avversario. Poco prima dell'intervallo l'Ipswich trova il pareggio con Enciso, che sfrutta una clamorosa disattenzione dell'ex difensore della Fiorentina Milenkovic, per presentarsi a tu per tu con il portiere e realizzare il gol del definitivo 1-1.
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