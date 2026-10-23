Ipswich e Nottingham si dividono la posta: Enciso risponde a Williams

L'anticipo dell'ottava giornata di Premier League si è giocato a Portman Road e ha visto Ipswich e Nottingham Forrest dividersi la posta. La sfida, giocata in condizioni climatiche difficili, e sotto forti raffiche di vento, si è chiusa con il punteggio di 1-1. Un pareggio che consente all'Ipswich di raggiungere momentaneamente Brentford, Leeds ed Everton a quota 10 punti, mentre il Nottingham si porta a sei, agganciando Tottenham, Bournemouth e Coventry.