Dove vedere Chelsea-Tottenham in tv? Sky o Dazn, orario
Chelsea-Tottenham chiude il quadro dei match del sabato validi per l’ottava giornata di Premier League. I padroni di casa vogliono cavalcare l’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria all’Hill Dickinson Stadium contro l’Everton (0-2), firmata dalla doppietta di Pedro Neto e arrivata dopo il 5-1 rifilato al Bournemouth, per centrare il terzo successo di fila in campionato. Sbloccatosi soltanto lunedì con il 3-1 al Coventry, primo successo stagionale in Premier League, il Tottenham di De Zerbi vuole dare continuità al risultato per risalire una classifica ancora lontana dalle ambizioni estive.
Chelsea-Tottenham, l’orario
Chelsea-Tottenham è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18:30, allo stadio Stamford Bridge di Londra. Direzione di gara affidata a Chris Kavanagh
Dove vedere Chelsea-Tottenham in diretta tv
Chelsea-Tottenham sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, previo abbonamento, e su NOW. È possibile seguire la partita tramite decoder Sky Q e Sky Glass, mentre l’app di NOW è attivabile su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e Google Chromecast.
Chelsea-Tottenham, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, riservato agli abbonati Sky, e su NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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