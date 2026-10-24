Dove vedere Chelsea-Tottenham in tv? Sky o Dazn, orario

Chelsea-Tottenham, l’orario

Chelsea-Tottenham è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18:30, allo stadio Stamford Bridge di Londra. Direzione di gara affidata a Chris Kavanagh

Dove vedere Chelsea-Tottenham in diretta tv

Chelsea-Tottenham sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, previo abbonamento, e su NOW. È possibile seguire la partita tramite decoder Sky Q e Sky Glass, mentre l’app di NOW è attivabile su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e Google Chromecast.

Chelsea-Tottenham, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, riservato agli abbonati Sky, e su NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.