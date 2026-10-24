Haaland non basta al Manchester City, primo ko in Premier League: Jackson fa volare l'Aston Villa  

Emery fa lo sgambetto a Maresca nell'ottava giornata di Premier League. La partita dell'ora di pranzo non sorride al Manchester City, sorpreso dall'Aston Villa: 2-1 il finale al Villa Park di Birmingham. Il City, del resto, aveva vinto sette volte su sette in campionato e adesso ha dovuto fare i conti con la prima sconfitta nonostante il gol del solito Haaland, che però ha dato solo l'illusione di una rimonta a inizio ripresa. I padroni di casa, infatti, si sono portati in vantaggio con Jackson in avvio e poi hanno trovato il gol dei tre punti nella nel secondo tempo sempre con l'attaccante ex Chelsea e Bayern Monaco, bravo a realizzare la doppietta personale capitalizzando una sorta di rigore in movimento. La punta, sostanzialmente, si è presa una vendetta su Maresca, suo ex allenatore a Londra, che non ha creduto fino in fondo nelle sue qualità. Il City, comunque, resta al primo posto in classifica ma può essere agganciato in vetta dall'Asenal (se vince), mentre l'Aston Villa sale al sesto posto.