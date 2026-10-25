Lo United crolla ancora: cosa può succedere prima della Roma

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Liverpool di Iraola si sblocca ad Anfield dove, strano a dirsi, non vinceva più dallo scorso aprile. Un successo peraltro pesante in chiave classifica per i Reds, contro il lanciatissimo Brighton, superato per 2-0. Match deciso nel giro di pochi minuti nel cuore del primo tempo: al 17' la conclusione dell'indemoniato Wirtz è deviata in rete da Gross, mentre al 21' è Isak a raddoppiare per il nuovo idolo della Kop, il geniale Barcola. Liverpool che accorcia proprio sul Brighton e che dopo un difficile inizio di stagione, piomba in piena zona Champions.