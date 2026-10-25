Lo United crolla ancora: cosa può succedere prima della Roma
LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Liverpool di Iraola si sblocca ad Anfield dove, strano a dirsi, non vinceva più dallo scorso aprile. Un successo peraltro pesante in chiave classifica per i Reds, contro il lanciatissimo Brighton, superato per 2-0. Match deciso nel giro di pochi minuti nel cuore del primo tempo: al 17' la conclusione dell'indemoniato Wirtz è deviata in rete da Gross, mentre al 21' è Isak a raddoppiare per il nuovo idolo della Kop, il geniale Barcola. Liverpool che accorcia proprio sul Brighton e che dopo un difficile inizio di stagione, piomba in piena zona Champions.
Liverpool-Brighton 2-0: cronaca, tabellino e statistiche
Disastro United, inarrestabile Bournemouth
Non conosce fine la crisi del Manchester United, che reduce dalla batosta di Como in Champions League, ne incassa un'altra, sotto gli occhi dell'incredulo ed esasperato pubblico di Old Trafford, contro lo scatenato Bournemouth, che dopo aver annichilito il Milan in Europa League, mette alla frusta anche i Red Devils. Rayan sblocca il risultato sull'assist al bacio di Justin Kluivert, il raddoppio di Tavernier prima dell'intervallo scatena i fischi del 'Teatro dei Sogni'. Che diventa degli incubi nella ripresa, quando Evanilson ha calato il tris, dando il via alla diaspora dei tifosi, che hanno abbandonato in massa gli spalti. Traballa sempre di più la panchina di Carrick, con la Roma spettatrice interessata in vista della sfida di Champions.
Manchester United-Bournemouth 0-3: cronaca, tabellino e statistiche
Newcastle corsaro, frenata Brentford
Negli altri match della domenica pomeriggio, sorprendente successo del Newcastle, che passa 2-0 in casa del Crystal Palace. La squadra di Jaissle torna a vincere dopo tre sconfitte nelle utime quattro gare, risolvendo la pratica nei primi minuti della ripresa, grazie alle reti di Osula l 47' e di Barnes al 58'.
Rallenta invece il Brantford, costretto anzi a rimontare in casa di un Hull City, che aveva assaporato il ritorno alla vittoria dopo un lungo digiuno: vantaggio dei padroni di casa firmato da McBurnie su rigore nel primo tempo, pari di Ouattara nella ripresa, per l'1-1 finale.
Crystal Palace-Newcastle 0-2: cronaca, tabellino e statistiche
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