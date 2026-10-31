Il Manchester United perde ancora: cosa può succedere prima della Roma, la situazione sul nuovo allenatore

Il momento del Manchester United non migliora, anzi. A Stamford Bridge i Red Devils perdono anche contro il Chelsea , dopo una settimana già molto pesante. Domenica scorsa la squadra era stata travolta 3-0 in casa dal Bournemouth . Nonostante questo Michael Carrick è rimasto in panchina anche per la trasferta di Londra e con ogni probabilità ci rimarrà anche per la sfida casalinga di Champions League contro la Roma . La partita contro la squadra di Gasperini sarà l'ultima spiaggia per Carrick. Prima dell'ennesimo ko contro il Chelsea, era arrivata la sconfitta in Champions League contro il Como .

Cunha illude il Manchester United

Il primo tempo è aperto. Il Chelsea parte meglio: Estevao ci prova da fuori, ma il sinistro esce largo. Un minuto dopo risponde l'ex della partita Andrey Santos, che sfiora il palo. Al 22' i Blues hanno la loro occasione migliore: prima viene respinto il tiro di Acheampong, poi Fofana colpisce di testa su invito di Colwill e il pallone viene salvato sotto la traversa. Intorno alla mezz’ora cresce lo United. Amad Diallo costringe Penders alla parata con un sinistro da fuori area, poi vengono respinti in sequenza i tentativi di Cunha e Bruno Fernandes. Al 34' i Red Devils passano avanti: Maguire lancia lungo e Cunha segna, ma il VAR annulla il gol per fuorigioco. Nel finale Amad spreca un contropiede costruito da Bruno Fernandes calciando alto.

Rogers sblocca, rosso a Lisandro Martinez e Palmer chiude

La partita cambia subito dopo l’intervallo. Al 50' Lavia serve Morgan Rogers, che di sinistro dal centro dell’area firma l’1-0. Il Chelsea spinge per il raddoppio e un minuto dopo Pedro Neto, di testa, trova ancora la parata del portiere. Carrick prova a cambiare qualcosa con i cambi, ma tra il 59' e il 63' la gara dello United si complica. Lisandro Martínez viene ammonito, poi atterra Fofana in area. L’arbitro Peter Bankes concede il rigore, confermato dal VAR, e l’argentino riceve il secondo giallo. Dal dischetto Cole Palmer non sbaglia. In dieci uomini lo United non riesce a reagire. Il Chelsea gestisce senza difficoltà nel finale. Per i Red Devils arriva anche una brutta notizia in vista della Roma: al 75' Amad Diallo si è fermato per infortunio e lascia il posto a Zirkzee.