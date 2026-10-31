Il Manchester United perde ancora: cosa può succedere prima della Roma, la situazione sul nuovo allenatore
Il momento del Manchester United non migliora, anzi. A Stamford Bridge i Red Devils perdono anche contro il Chelsea, dopo una settimana già molto pesante. Domenica scorsa la squadra era stata travolta 3-0 in casa dal Bournemouth. Nonostante questo Michael Carrick è rimasto in panchina anche per la trasferta di Londra e con ogni probabilità ci rimarrà anche per la sfida casalinga di Champions League contro la Roma. La partita contro la squadra di Gasperini sarà l'ultima spiaggia per Carrick. Prima dell'ennesimo ko contro il Chelsea, era arrivata la sconfitta in Champions League contro il Como.
Cunha illude il Manchester United
Il primo tempo è aperto. Il Chelsea parte meglio: Estevao ci prova da fuori, ma il sinistro esce largo. Un minuto dopo risponde l'ex della partita Andrey Santos, che sfiora il palo. Al 22' i Blues hanno la loro occasione migliore: prima viene respinto il tiro di Acheampong, poi Fofana colpisce di testa su invito di Colwill e il pallone viene salvato sotto la traversa. Intorno alla mezz’ora cresce lo United. Amad Diallo costringe Penders alla parata con un sinistro da fuori area, poi vengono respinti in sequenza i tentativi di Cunha e Bruno Fernandes. Al 34' i Red Devils passano avanti: Maguire lancia lungo e Cunha segna, ma il VAR annulla il gol per fuorigioco. Nel finale Amad spreca un contropiede costruito da Bruno Fernandes calciando alto.
Rogers sblocca, rosso a Lisandro Martinez e Palmer chiude
La partita cambia subito dopo l’intervallo. Al 50' Lavia serve Morgan Rogers, che di sinistro dal centro dell’area firma l’1-0. Il Chelsea spinge per il raddoppio e un minuto dopo Pedro Neto, di testa, trova ancora la parata del portiere. Carrick prova a cambiare qualcosa con i cambi, ma tra il 59' e il 63' la gara dello United si complica. Lisandro Martínez viene ammonito, poi atterra Fofana in area. L’arbitro Peter Bankes concede il rigore, confermato dal VAR, e l’argentino riceve il secondo giallo. Dal dischetto Cole Palmer non sbaglia. In dieci uomini lo United non riesce a reagire. Il Chelsea gestisce senza difficoltà nel finale. Per i Red Devils arriva anche una brutta notizia in vista della Roma: al 75' Amad Diallo si è fermato per infortunio e lascia il posto a Zirkzee.
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