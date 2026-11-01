Dove vedere Liverpool-Arsenal in tv? Dazn o Prime Video, orario
Il piatto forte della nona giornata di Premier League è Liverpool-Arsenal. La squadra di Iraola, reduce da due vittorie consecutive, davanti al proprio pubblico ospita i campioni in carica, che con un successo conquisterebbero il primo posto in solitaria, considerata la sconfitta del Manchester City contro il Brighton.
Liverpool-Arsenal, l'orario
Calcio d'inizio previsto per le ore 17:30 di oggi, domenica 1 novembre, ad Anfield Road, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Iraola e Arteta.
Dove vedere Liverpool-Arsenal in diretta tv
Liverpool-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport Uno.
Liverpool-Arsenal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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