Dove vedere Liverpool-Arsenal in tv? Dazn o Prime Video, orario

Liverpool-Arsenal, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 17:30 di oggi, domenica 1 novembre, ad Anfield Road, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Iraola e Arteta.

Dove vedere Liverpool-Arsenal in diretta tv

Liverpool-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport Uno.

Liverpool-Arsenal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.