Dove vedere Liverpool-Arsenal in tv? Dazn o Prime Video, orario

Ad Anfield la squadra di Iraola ospita i campioni in carica: le info per seguire il match e le probabili formazioni
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2 min

Pubblicato il 01.11.2026, 12:47 (Aggiornato il 01.11.2026, 12:56)

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Il piatto forte della nona giornata di Premier League è Liverpool-Arsenal. La squadra di Iraola, reduce da due vittorie consecutive, davanti al proprio pubblico ospita i campioni in carica, che con un successo conquisterebbero il primo posto in solitaria, considerata la sconfitta del Manchester City contro il Brighton.

Liverpool-Arsenal, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 17:30 di oggi, domenica 1 novembre, ad Anfield Road, pronto a fare da cornice al confronto tra le squadre di Iraola e Arteta.

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Dove vedere Liverpool-Arsenal in diretta tv

Liverpool-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport Uno.

Liverpool-Arsenal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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