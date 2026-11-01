L'Arsenal passa in casa del Liverpool e vola in testa alla classifica
Nel big match della 9ª giornata di Premier League, l'unico del programma domenicale, fa festa l'Arsenal, che espugna Anfield Road superando per 1-0 il Liverpool e vola in vetta alla classifica, approfittando del ko del Manchester City con il Brighton.
La classifica di Premier League aggiornata
Gol di Havertz e stop al tabù Anfield
La squadra di Arteta capitalizza al meglio la rete messa a segno al 16' da Havertz, resistendo nel primo tempo alla veemente reazione del Liverpool, ammansito via via nella ripresa, fino al fischio finale, che oltre a sancire il sorpasso in testa ai danni del City, vale anche la fine di una lunga striscia di 13 incontri senza vittorie ad Anfield per i Gunners, che celebrano anche la vittoria numero 300 in trasferta in Premier League.
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