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L'Arsenal passa in casa del Liverpool e vola in testa alla classifica

Ad Anfield decide una rete di Havertz: la squadra di Arteta approfitta subito del ko del Manchester City con il Brighton e si prende il primo posto
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1 min

Pubblicato il 01.11.2026, 20:00

LiverpoolArsenalPremier League

Nel big match della 9ª giornata di Premier League, l'unico del programma domenicale, fa festa l'Arsenal, che espugna Anfield Road superando per 1-0 il Liverpool e vola in vetta alla classifica, approfittando del ko del Manchester City con il Brighton.

La classifica di Premier League aggiornata

Gol di Havertz e stop al tabù Anfield

La squadra di Arteta capitalizza al meglio la rete messa a segno al 16' da Havertz, resistendo nel primo tempo alla veemente reazione del Liverpool, ammansito via via nella ripresa, fino al fischio finale, che oltre a sancire il sorpasso in testa ai danni del City, vale anche la fine di una lunga striscia di 13 incontri senza vittorie ad Anfield per i Gunners, che celebrano anche la vittoria numero 300 in trasferta in Premier League.

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