Premier League, l'Everton vince di misura contro il Newcastle
L’Everton conquista il secondo successo in quattro giorni contro il Newcastle. Dopo averlo eliminato la scorsa settimana in Coppa di Lega inglese, i Toffees si impongono anche in trasferta nel posticipo della nona giornata di Premier League, superando per 1-0 la formazione bianconera al St. James’ Park.
Premier, Barry decide Newcastle-Everton
A decidere la sfida è la rete di Thierno Barry, arrivata al 49’ minuto. Con questa vittoria l’Everton sale al settimo posto in classifica con 13 punti, mentre il Newcastle resta fermo a quota 11, in tredicesima posizione.
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