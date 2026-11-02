La rifinitura della Roma all'Old Trafford

Premier League, l'Everton vince di misura contro il Newcastle

Decisiva la rete di Barry nel secondo tempo
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Pubblicato il 02.11.2026, 23:46

NewcastleEvertonPremier League

L’Everton conquista il secondo successo in quattro giorni contro il Newcastle. Dopo averlo eliminato la scorsa settimana in Coppa di Lega inglese, i Toffees si impongono anche in trasferta nel posticipo della nona giornata di Premier League, superando per 1-0 la formazione bianconera al St. James’ Park.

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Premier, Barry decide Newcastle-Everton

A decidere la sfida è la rete di Thierno Barry, arrivata al 49’ minuto. Con questa vittoria l’Everton sale al settimo posto in classifica con 13 punti, mentre il Newcastle resta fermo a quota 11, in tredicesima posizione.

 

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