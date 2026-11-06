L'Everton batte il Coventry e aggancia il Chelsea al quarto posto
Nell'anticipo del venerdi della decima giornata di Premier League tra Everton e Coventry importante vittoria per la squadra di Moyes, che dopo il doppio successo in Coppa di Lega e in campionato contro il Newcastle, si impone per 3-1, regalandosi il sorpasso al Liverpool e l'aggancio al quarto posto del Chelsea.
Barry decisivo: doppietta e assist
Vittoria in rimonta per i Toffees, che dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, si ritrovano sotto di un gol in apertura di ripresa: al 52' è infatti Gboho a trovare lo spiraglio giusto nella selva di gambe dei difensori di casa ed a portare avanti il Coventry. La reazione dell'Everton è veemente e si concretizza nel giro di cinque minuti, con la firma di Barry, che al 56' svetta imperiosamente sul cross di Mykolenko e che al 61' risolve in mischia. Lo show dell'attaccante francese si completa all'81', con l'assist per la rete di Dewsbury-Hall.
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