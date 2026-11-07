Legolas o un calciatore del Newcastle? Fermato dalla polizia con arco e frecce! La vicenda è surreale

Appassionato di arco e frecce, novello Legolas Verdefoglia del Signore degli Anelli, il calciatore bosniaco Amar Dedic , terzino destro del Newcastle United, si è ritrovato al centro di una vicenda fastidiosa e grottesca. Il 24enne difensore del club di Premier League è stato fermato mercoledì scorso dalla polizia di Northumbria, dove vive, in seguito a una serie di segnalazioni che parlavano di due uomini provvisti di arco e frecce avvistati lungo un sentiero, nella zona di Harlow Hill.

Dedic fermato dalla polizia

Allarmate dai ripetuti avvistamenti, le forze dell'ordine sono intervenute con sei autovetture e agenti armati, che sono riusciti a individuare i due uomini, che erano Dedic e un suo amico. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, i due sono stati molto collaborativi con le forze dell'ordine, che hanno perquisito il veicolo sequestrando sia l'arco che le frecce. È stato inoltre accertato che il materiale è destinato a un uso ricreativo, senza pericoli per la cittadinanza né per gli animali, perché Dedic non è avvezzo alla caccia con arco e frecce. In Gran Bretagna peraltro è vietata l'attività venatoria con archi e balestre.

Nessun provvedimento da parte del Newcastle

La polizia ha anche emesso un comunicato, senza nominare il calciatore del Newcastle e specificando l'esistenza di un'indagine ancora in corso. In soccorso di Dedic sono poi arrivati il compagno di squadra Mark Gillespie e l'ex difensore Paul Dummett, che hanno riconosciuto il bosniaco con la polizia e si sono fermati per dare il loro aiuto. Il Newcastle non ha intenzione di prendere alcun provvedimento contro Dedic, che sarà regolarmente disponibile per il match di domani in trasferta con il Fulham. Lo stesso giocatore ha scherzato sulla vicenda in queste ore: sotto un post Instagram del Newcastle, che si complimentava con lui per la convocazione nella nazionale bosniaca, Dedic ha postato un'immagine gif di Legolas, armato, che tiene in mano una freccia...