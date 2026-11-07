Il Tottenham di De Zerbi e Tonali cade a Leeds nell'anticipo di Premier League: decisivo Okafor 

LEEDS (INGHILTERRA) - Il sabato della decima giornata di Premier League si apre con lo scivolone del Tottenham di De Zerbi e Tonali, che ha perso l'anticipo dell'ora di pranzo nella tana del Leeds. Nell'almanacco entra il punteggio di 1-0 a favore dei padroni di casa. Dopo un forcing importante nella ripresa, a Elland Road risulta decisivo il gol di Okafor al 79': l'ex attaccante di Napoli e Milan approfitta di un rimpallo (la palla sbatte su Bentancur nel tantativo di fermare Wilson) per battere Trafford nell'uno contro uno. Con questo successo il Leeds scavalca il Tottenham in classifica (fermo a 12 punti) e sale a quota 14 punti.