Il Brighton sorpassa il City, il Liverpool scavala il Chelsea

La domenica della 10 giornata di Premier League vede i Seagulls approfittare subito del ko del Manchester City per salire al secondo posto. Reds quarti ai danni dei Blues
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3 min

Pubblicato il 08.11.2026, 17:17

Premier LeagueLiverpoolchelseaBrightonManchester UtdAston Villa

Quattro incontri per aprire la domenica della 10ª giornata di Premier League, prima del posticipo tra Manchester United e Aston Villa. Vincono il Brighton, che sale al secondo posto in classifica, ed il Liverpool, che si prende il quarto ai danni del Chelsea.

Premier League, la classifica

Il Liverpool scavalca il Chelsea

Successo pesante per il Liverpool che sbanca il Selhurst Park e si prende il terzo posto ai danni del Chelsea, ko in casa del Sunderland. Quarta sconfitta consecutiva per il Crystal Palace, che dopo essersi visto annullare al Var il gol del vantaggio firmato da Larsen, si ritrova sotto di un gol all'intervallo per effetto della rete di Mac Allister. In apertura di ripresa la rete di Wirtz, al primo centro stagionale, prima del tris di Isak e della rete della bandiera siglata nel finale da Nktiah su calcio di rigore.

Reds che dunque approfittano del ko del Chelsea, sconfitto di misura allo Stadium of Light dal Sunderland, che si impone per 1-0 grazie al rigore trasformato nel cuore del primo tempo dall'ex-romanista Le Fée.

Crystal Palace-Liverpool 1-3: cronaca, tabellino e statistiche

Sunderland-Chelsea 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Brighton in orbita, colpo Bournemouth

Il Brighton approfitta immediatamente della sconfitta del Manchester City in casa del Nottingham per salire da solo al secondo posto, sorpassando la squadra di Maresca. Seagulls che non faticano a sbarazzarsi del Brentford, regolato già nel primo tempo con le reti di Gomez e Gross.

Risale in settima posizione il Bournemouth, corsaro ad Ipswich, grazie al gol lampo di Evanilson e all'autogol di Davis, che rendono inutile il rigore di Clarke nel finale di gara per accorciare le distanze.

Brighton-Brentford 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Ipswich-Bournemouth 1-2: cronaca, tabellino e statistiche

Manchester United-Aston Villa a chiudere il programma

Dopo la corroborante vittoria in rimonta sulla Roma in Champions League, occhi puntati sul Manchester United di Carrick, che nel posticipo domenicale della Premier League ospita a Old Trafford l'Aston Villa di Emery.

Manchester United-Aston Villa, live

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