Carrick: "7-1 alla Roma uno dei momenti più belli della mia carriera"

"L'avventura di Carrick allo United è finita: Pochettino in pole per sostituirlo"

Secondo i media inglesi, il club approfitterà della sosta per le nazionali, per il cambio in panchina
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2 min

Pubblicato il 10.11.2026, 10:22

CarrickPochettinoManchester United

Le strade del Manchester United e di Michael Carrick sembrano destinate a separarsi. Secondo i media inglesi, l'avventura dell' ex centrocampista dello United alla guida del club è ad un passo dalla conclusione. La società è orientata a scegliere una nuova guida tecnica, e a sfruttare la sosta per gli impegni delle nazionali per permettere al nuovo tecnico di insediarsi in panchina. 

 

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Carrick verso l'esonero: la ricostruzione

Secondo quanto riportato dai quotidiani britannici, lo United è pronto a voltare pagina. L'ad Omar Berrada e il ds Jason Wilcox starebbero spingendo la famiglia Glazer e il socio di minoranza Sir Jim Ratcliffe a procedere con l'esonero del tecnico. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Carrick è arrivato stamattina con molto anticipo nel centro tecnico del Manchester United "per affrontare il suo destino".

Pochettino in pole per il post Carrick

Secondo il tabloid inglese l'esonero potrebbe arrivare in giornata. In pole position per la sua sostituzione, ci sarebbe Mauricio Pochettino. Lo United, che in Champions League ha sconfitto la Roma all'Old Trafford in rimonta per 3-2, è attualmente appaiato con il Sunderland al penultimo posto della Premier, con 8 punti in 10 giornate.

 

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