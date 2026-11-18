Dalla scrivania di un mercante d’arte alla panchina del Brighton , secondo in Premier . Fabian Hürzeler vendeva quadri, ora si è inventato la migliore partenza nella storia dei Seagulls , che sono l’orgoglio del proprietario Tony Bloom, laureato in matematica, campione di poker, un patrimonio di 1,3 miliardi di sterline grazie a Starlizard, società di consulenza e di analisi statistica per il betting. Prima di diventare uno degli allenatori emergenti, Hürzeler aveva provato a lavorare in una galleria: aste, fiere, piattaforme digitali e marketplace . L’esperienza durò poco, come ha raccontato nelle interviste al Guardian e al Telegraph: perse quel posto perché guardava troppo calcio, che per Fabian è sempre stato una faccenda seria. Da ragazzo era un piccolo fenomeno a “Uno” e a “Catan”, due giochi di strategia. Da adulto vive tra tablet, software e allenamenti registrati con il drone. Ha trentatré anni e viene considerato l’Harry Potter della Premier: ventidue punti in dieci giornate, -5 dall’ Arsenal di Arteta e +1 sul Manchester City di Maresca, che Hürzeler ha battuto 1-0 all’Etihad Stadium (assist di De Cuyper e sinistro di Ayari). Migliore attacco con 26 gol e seconda difesa del torneo (7 reti subite) dopo quella dei Gunners, campioni in carica.

Gold generation

Sta facendo scuola con il 4-2-3-1. Verbruggen in porta, Costinha e Boscagli sulle fasce, al centro della difesa il capitano Dunk e Vuskovic. Doppio mediano: Chema Andrés e Gross. I dribbling a destra del paraguaiano Diego Gomez, che giocava con Messi nell’Inter di Miami e ha segnato da 51 metri al Crystal Palace. Gli inserimenti del trequartista Ayari e la disciplina a sinistra di De Cuyper, protagonista in Nations contro l’Italia. Il centravanti è il greco Charalampos Kostoulas, classe 2007, tre gol, scoperto nell’Olympiacos e portato in Inghilterra dall’agente Georgios Panou. Turnover e tante soluzioni: da Minteh (che ha appena recuperato da un’operazione alla caviglia) al mediano Hinshelwood (2005, cresciuto nell’Academy di Lancing e richiesto dall’Arsenal), da Wieffer a Yohanna, ala destra, nigeriano, preso in Svezia nell’Aik Stoccolma. Una rosa che ha un’età media di 25,3 anni e un valore di 700 milioni. Si punta sui talenti: questa la linea di Tony Bloom, azionista di minoranza anche dell’Union Saint-Gilloise, dell’Heart of Midlothian e del Melbourne Victory. Il Brighton ha un fatturato di 222,4 milioni e una media di 30.000 spettatori. È guidato dall’amministratore delegato Paul Barber, ex direttore commerciale della Football Association e del Tottenham. Il responsabile dell’area scouting è lo spagnolo Arnal Conde.

I viaggi

Hürzeler è nato a Houston, in Texas, il 26 febbraio del 1993. I suoi genitori, Markus e Bärbel, sono dentisti, dirigono una clinica in Baviera. È sposato con l’attrice Anna Karolin Berger. Si è trasferito in Germania con la famiglia quando aveva due anni, ha trascorso l’infanzia a Monaco. È passato dal settore giovanile del Bayern senza diventare il centrocampista che sognava. Ha giocato nelle squadre B dell’Hoffenheim e del Monaco 1860. A 23 anni ha cambiato mestiere, il suo apprendistato vero è cominciato proprio in quella galleria d’arte in Baviera. “Vendere un quadro - ha spiegato al Guardian - significa capire chi hai davanti e cosa desidera”. Un manager, in fondo, fa lo stesso con i calciatori. Non basta ordinare, bisogna conoscere. La leadership, per Hürzeler, comincia dall’ascolto. Nel 2016 inizia ad allenare il Pipinsried, nelle categorie regionali. Poi le esperienze nella Gemania Under 18 e 20 come assistente di Schönweitz, Nörenberg e Wörns. Decisivo l’ingresso nel St. Pauli, che Fabian riesce a riportare nel 2024 in Bundesliga dopo tredici anni. Così viene scelto dal Brighton: l’idea è di Bloom. Ha un compito: raccogliere l’eredità di De Zerbi, che al Falmer Stadium aveva fatto innamorare tutti e nel 2023 era arrivato sesto in Premier, migliore piazzamento nella storia dei Seagulls. Ha uno staff formato da sedici collaboratori: i due vice sono tedeschi, Jonas Scheuermann e Daniel Niedzkowski, il capo dei match analyst è Eoin Bradford. Ha un contratto fino al 2029 e guadagna 4,8 milioni di sterline. Il suo 4-2-3-1 combina possesso e pressing. Lo slogan? Creare disordine e togliere agli avversari il tempo di pensare. Nel Brighton ha trovato una società che si nutre di algoritmi e plusvalenze: dal 2021 ha incassato mezzo miliardo dalle cessioni di Caicedo e Baleba, Cucurella e João Pedro, Van Hecke e Mac Allister, White e Bissouma. L’unico trofeo vinto risale al 1910: lo Charity Shield contro l’Aston Villa (1-0, gol di Webb). Gli obiettivi sono due: entrare in Champions e conquistare la Conference. Come? Sfruttando una parola che è diventata il mantra di Hürzeler: “belief”, convinzione.