Il Manchester City non riesce più a vincere. Dopo tre sconfitte consecutive, la formazione allenata da Enzo Maresca viene fermata sull'1-1 dal Fulham all'Etihad Stadium, nell'anticipo dell'11ª giornata di Premier League. Un altro passo falso che allontana ulteriormente i Citizens dalla vetta della classifica e rappresenta una buona notizia per Massimiliano Allegri, che martedì affronterà gli inglesi in Champions League. La partita si mette subito in salita per i padroni di casa. Al 16' è Rodrigo Muniz a portare in vantaggio il Fulham, sorprendendo la difesa del City. La reazione arriva dieci minuti più tardi, quando Erling Haaland trova la rete del possibile pareggio. L'esultanza del norvegese viene però interrotta dall'intervento del Var: il gol viene annullato perché l'attaccante aveva colpito il pallone mentre era già tra le mani del portiere Leno. Una decisione che scatena le proteste dei Citizens. Nella ripresa il Manchester City aumenta la pressione e al 57' trova finalmente il pareggio con Elliot Anderson. I padroni di casa provano a completare la rimonta, ma il Fulham resiste fino al triplice fischio, conquistando un punto prezioso.