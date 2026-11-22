Siamo all'inizio di una nuova era in casa Manchester United, quella targata Mauricio Pochettino. L'ex commissario tecnico degli Stati Uniti ha preso il posto di Carrick ed è chiamato a rialzare i Red Devils, attualmente al terzultimo posto in Premier League. La gara di esordio, però, non sarà delle più semplici: lo United, infatti, scenderà in campo ad Anfield Road, contro il Liverpool di Iraola, che con un successo salirebbe al quarto posto in solitaria.