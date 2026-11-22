Dove vedere Liverpool-Manchester United in tv? Dazn o Sky, orario della gara d'esordio di Pochettino
Siamo all'inizio di una nuova era in casa Manchester United, quella targata Mauricio Pochettino. L'ex commissario tecnico degli Stati Uniti ha preso il posto di Carrick ed è chiamato a rialzare i Red Devils, attualmente al terzultimo posto in Premier League. La gara di esordio, però, non sarà delle più semplici: lo United, infatti, scenderà in campo ad Anfield Road, contro il Liverpool di Iraola, che con un successo salirebbe al quarto posto in solitaria.
Liverpool-Manchester United, l'orario
Liverpool-Manchester United è in programma oggi, domenica 22 novembre, alle ore 17:30, ad Anfield Road, Liverpool.
Dove vedere Liverpool-Manchester United in diretta tv
Liverpool-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.
Liverpool-Manchester United, dove vederla in streaming
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