Il Brighton scivola in pieno recupero: McBurnie fa grande l'Hull
ROMA - Giù il sipario sull'11ª giornata della Premier League con le ultime partite in calendario, dopo le reti e le emozioni regalate da quelle di ieri quando la capolista Arsenal ha rallentato pareggiando a Newcastle.
Premier League: la classifica aggiornata
Brighton, stop contro l'Hull
Il Brighton, secondo della classe, ha aperto il programma di oggi (domenica 22 novembre) prima del big-match di 'Anfield Road' tra Liverpool e Manchester United (debutta di Mauricio Pochettino sulla panchina degli ospiti). La squadra allenata dal tedesco Fabian Hurzeler ha perso sul campo dell'Hull City per 2-0 dopo aver condotto una partita all'attacco e aver dominato il dato sul possesso palla. Al minuto 89 l'evento che cambia tutto: Costinha viene espulso per doppia ammonizione e lascia gli uomini di Hurzeler in dieci. In pieno recupero, poi, arriva la doppietta di McBurnie che sa di beffa per Dunk e compagni, costretti ad incassare il terzo ko in campionato.
Come cambia la classifica di Premier League
Dopo questo successo, l'Hull sale a quota 14 punti a metà classifica, mentre il Brighton resta al secondo posto con 22 punti insieme al Manchester City. Si allontana l'Arsenal capolista, adesso a +6 sulle dirette inseguitrici.
Hull City-Brighton 2-0: cronaca, statistiche e tabellino
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS