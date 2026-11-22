ROMA - Giù il sipario sull' 11ª giornata della Premier League con le ultime partite in calendario, dopo le reti e le emozioni regalate da quelle di ieri quando la capolista Arsenal ha rallentato pareggiando a Newcastle .

Premier League: la classifica aggiornata

Brighton, stop contro l'Hull

Il Brighton, secondo della classe, ha aperto il programma di oggi (domenica 22 novembre) prima del big-match di 'Anfield Road' tra Liverpool e Manchester United (debutta di Mauricio Pochettino sulla panchina degli ospiti). La squadra allenata dal tedesco Fabian Hurzeler ha perso sul campo dell'Hull City per 2-0 dopo aver condotto una partita all'attacco e aver dominato il dato sul possesso palla. Al minuto 89 l'evento che cambia tutto: Costinha viene espulso per doppia ammonizione e lascia gli uomini di Hurzeler in dieci. In pieno recupero, poi, arriva la doppietta di McBurnie che sa di beffa per Dunk e compagni, costretti ad incassare il terzo ko in campionato.

Come cambia la classifica di Premier League

Dopo questo successo, l'Hull sale a quota 14 punti a metà classifica, mentre il Brighton resta al secondo posto con 22 punti insieme al Manchester City. Si allontana l'Arsenal capolista, adesso a +6 sulle dirette inseguitrici.

Hull City-Brighton 2-0: cronaca, statistiche e tabellino

Premier League: risultati, tabellini e calendario