Da quarant'anni lo United a questo punto della stagione non si ritrovava così invischiato nelle sabbie mobili della Premier : penultimo posto, peggio sta facendo soltanto il Crystal Palace. Eppure Pochettino non ci aveva pensato due volte ad accettare la proposta arrivata da Manchester tanto da anticipare il suo addio alla nazionale statunitense per rituffarsi in Premier. Il dopo Carrick non era facile - e questo è pacifico - tuttavia l'esordio di Anfield deve aver contribuito ad aumentare le preoccupazioni del tecnico argentino che ha davanti a sé una montagna da scalare: la squadra è apparsa davanti ai suoi occhi demotivata, capace di mettere in campo la sua qualità soltanto a sprazzi. Il Liverpool, entrato invece in campo con grande concentrazione, in un quarto d'ora ha archiviato il successo. L'episodio decisivo dopo appena otto minuti. Il difensore francese Yoro atterra in malo modo Isak: l'arbitro non ha dubbi e tira fuori il cartellino rosso . Sulla successiva punizione lo specialista Szoboszlai (quattro gol su calcio da fermo nell'ultima Premier) porta avanti la squadra di Iraola.

Wirtz sull'onda lunga dell'entusiasmo accumulato con la Germania

Dopo appena tre minuti arriva di fatto già il game over per lo United: Ngumoha sulla destra fa quello che vuole, mette un pallone in mezzo che Wirtz al volo calcia alle spalle di Lammens scherzando De Ligt. Il talento tedesco conferma l'ottimo momento di forma fisica e psicologica dopo la doppietta messa a segno con la nazionale tedesca nella sfida contro l'Olanda. Lo United fa un enorme fatica in fase di possesso e il recupero pallone dei Reds è letteralmente feroce, quando poi la palla arriva sulla linea offensiva per gli ospiti si fa dura. La ripresa non cambia lo spartito con il pallino del gioco sempre in mano al Liverpool e lo United che si limita a non rendere il passivo più pesante. Barcola si perde in qualche giochino di troppo e sciupa l'occasione del tris. E anche Isak si divora la chance di finire tra i marcatori. Pochettino prova a chiedere aiuto a Zirkzee che qualcosa riesce anche a fare, ma il grande lavoro che attende Pochettino è soprattutto in difesa. Le amnesie sono pericolose e continue.

Finalmente esce fuori anche Barcola: la difesa è tagliata in due

E così puntuale al minuto 66 sale in cattedra anche Barcola. Mac Allister riconquista un pallone con ferocia nella propria trequarti e senza pensarci su lo affida in custodia all'ex Psg che semplicemente mette in mostra tutti i cavalli del suo motore. Il tentativo di recupero di Bruno Fernandes (a cui in extra time Alisson nega il gol della consolazione) è commovente, ma vano. Il cross al centro per l'accorrente Ngumoha è un confettino che chiede solo di essere assaporato. Eppure il 3-0 non è ancora definitivo. Alla festa del gol partecipa infatti anche Munoz che finalizza con un tiro a giro un assist no-look di Wirtz sull'ennesimo errore individuale di De Ligt. Il poker descrive le forze in campo e lascia a Pochettino un bel po' di problemi a cui trovare al più presto soluzioni. Il Liverpool invece con questa vittoria sale ad appena un punto dal tandem delle seconde in classifica: Brighton e City.