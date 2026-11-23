Il Brantford travolge l'Everton: Lewis-Potter, Janet e Carvalho firmano il 4-0
L'undicesima giornata di Premier League si è chiusa con il monday night tra Brentford ed Everton. Una sfida senza storia e dominata dai padroni di casa, che hanno portato a casa la vittoria con un secco 4-0, frutto della doppietta di Lewis-Potter e dei gol di Janet e Carvalho.
Premier League, tutti i risultati
Doppietta di Lewis-Potter: Everton in 10
Nel primo tempo i padroni di casa prendono subito in mano le redini del gioco e sono protagonisti di un terrificante uno-due nel giro di tre minuti: Lewis-Potter mette a segno una splendda doppietta tra il 22' e il 25' della prima frazione. A cinque minuti dall'intervallo l'Everton resta in dieci a causa dell'espulsione di Tarkowski.
Brentfrod-Everton 4-0: cronaca, tabellino e statistiche
Il Brentford chiude la gara
Gli ospiti, sotto di due gol e di un uomo, non riescono a reagire e nella ripresa sprofondano: Janet segna la terza rete al 67' e Carvalho chiude la gara nel recupero. Con questo successo il Brantford raggiunge il Leeds in settima posizione a quota 17: un punto in più rispetto all'everton, che resta fermo a 16 lunghezze.
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