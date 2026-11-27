NOTTINGHAM (INGHILTERRA) - Terzo ko di fila (quarto nelle ultime cinque gare) e crisi certificata per il Chelsea di Xabi Alonso, battuto 3-2 dal Forest a Nottingham nell'anticipo che ha aperto il programma della 12ª giornata della Premier League .

Nottingham Forest-Chelsea 3-2: cronaca, statistiche e tabellino

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Chelsea ko a Nottingham: terzo stop di fila per Xabi Alonso

Al 'City Ground' subito avanti i padroni di casa con Igor Jesus, a segno di destro su assist di Munoz (5'). Ci si aspetterebbe una reazione dei 'Blues' e invece è ancora la squadra di Glasner a trovare la rete a inizio ripresa, stavolta con Gibbs-White che trasforma il rigore concesso per un fallo di Fofana su Delap (51'). Il Chelsea accorcia poi le distanze con un sinistro all'angolino di Emegha (54'), ma ancora Gibbs-White (innescato da un bel filtrante di Schlager) cala il tris per il Forest con la personale doppietta (72'). Nel finale spazio per l'azzurro Palestra (dentro all'85') tra i londinesi, ai quali non basta la seconda rete di Emegha (89') per riaprire la partita. Finisce 3-2 per il Nottingham Forest che riparte così dopo il ko di Bournemouth e si allontana momentaneamente dalla zona calda della classifica, mentre il Chelsea rischia ora di perdere terreno nella corsa a un posto in Europa.

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