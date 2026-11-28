Disastro Manchester United: poker del Brentford all'Old Trafford e Red Devils penultimi
Manchester United nel baratro: per i Red Devils allenati da Mauricio Pochettino (ancora senza gioie dopo tre panchine) arriva una pesante sconfitta all'Old Trafford contro il Brentford (0-4) che significa momentaneo penultimo posto in classifica.
Manchester United nel baratro. Vince il Leeds
Momentaneo perché potrebbe addirittura finire all'ultima posizione se in questa giornata il Crystal Palace dovesse battere l'Hull City. Decisiva la doppietta di Wilson (19', 32') e i gol di Ajer (82') e Schade (90+1'). Bruno Fernandes e compagni restano così con soltanto otto punti dopo dodici giornate. 3-0 invece per il Leeds United, che a Elland Road si impone sul Coventry City: a segno Calvert-Lewin (40') e Longstaff (45', 66') con una doppietta. Alle 18:30 è in programma Ipswich Town-Aston Villa.
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