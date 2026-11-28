Manchester United nel baratro. Vince il Leeds

Momentaneo perché potrebbe addirittura finire all'ultima posizione se in questa giornata il Crystal Palace dovesse battere l'Hull City. Decisiva la doppietta di Wilson (19', 32') e i gol di Ajer (82') e Schade (90+1'). Bruno Fernandes e compagni restano così con soltanto otto punti dopo dodici giornate. 3-0 invece per il Leeds United, che a Elland Road si impone sul Coventry City: a segno Calvert-Lewin (40') e Longstaff (45', 66') con una doppietta. Alle 18:30 è in programma Ipswich Town-Aston Villa.