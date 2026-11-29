Gol, emozioni e spettacolo nei sei match che oggi (domenica 29 novembre) hanno chiuso il programma della 12ª giornata della Premier League , con il clou rappresentato big-match serale tra l'Arsenal capolista e il Manchester City secondo della classe, finito in pareggio e tra le polemiche.

Premier League: la classifica aggiornata

Pari show tra Arsenal e Manchester City

Punti pesanti dunque in palio all'Emirates Stadium dove il City di Maresca ha sfiorato il colpaccio, andando due volte avanti e incassando la rete del definitivo 2-2 solamente nel finale. A sbloccare la gara per gli ospiti è stato Haaland (34'), ma i 'Gunners' (con Calafiori titolare) sono riusciti a pareggiare prima del riposo con Havertz (40'). A inizio ripresa di nuovo avanti il City con Enzo Fernandez, al quale ha però risposto nel finale con Timber (83') che ha insaccato dopo un'incertezza Donnarumma. Vane poi le proteste del portiere azzurro, dei suoi compagni e del tecnico Maresca quando nel recupero (96') quando Gyokeres ha respinto la palla con un braccio dopo un colpo di testa di Gvardiol, tocco non giudicato punibile dall'arbitro. Pari prezioso per i londinesi, che restano in vetta a +6 sulla formazione di Manchester (a digiuno di vittorie ormai da cinque turni di campionato, con appena 2 punti conquistati, ma ora seconda da sola).

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L'Everton ferma la corsa del Liverpool nel derby

La giornata si era intanto aperta con il derby del 'Merseyside' in cui l'Everton, davanti al proprio pubblico, ha interrotto la striscia di quattro vittorie consecutive da parte del Liverpool. È finita in parità (1-1), un risultato che si è concretizzato nel primo tempo: vantaggio fulmineo dei 'Reds' (5') grazie alla prontezza di Szoboszlai, che ha raccolto una respinta difettosa della difesa di casa per battere Pickford, poi la risposta dei 'Toffees', riportati a galla da un'autorete di Frimpong, che ha goffamente deviato alle spalle di Alisson (25').

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