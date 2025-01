Arsenal, stagione finita per Gabriel Jesus: il messaggio social di Calafiori

Brutta tegola per Mikel Arteta , costretto a rinunciare a Gabriel Jesus per il resto della stagione. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per l'attaccante brasiliano, uscito per infortunio nel corso della sfida di FA Cup tra Arsenal e Manchester United , vinta dai Red Devils ai calci di rigore.

Arsenal, grave infortunio per Gabriel Jesus: i tempi di recupero

Lungo stop per Gabriel Jesus, vittima di un grave infortunio al ginocchio sinistro, confermato dagli esami strumentali effettuati nelle ultime ore: "Dopo essere stato sostituito durante la partita con il Manchester United di domenica, - si legge nella nota ufficiale emessa dall'Arsenal - Gabriel Jesus è stato sottoposto a valutazioni approfondite, esami e visite specialistiche che hanno confermato che ha subito una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gabby sarà operato nei prossimi giorni e inizierà presto il suo programma di recupero e riabilitazione. Continueremo a tenere tutti aggiornati sulla guarigione di Gabby, e tutti si concentreranno sul sostegno a Gabby per assicurarsi che torni in piena forma il prima possibile". Non è escluso, a questo punto, che i Gunners tornino sul mercato per ampliare il ventaglio di soluzioni a disposizione di Mikel Arteta, che ora può contare sul solo Kai Havertz al centro dell'attacco. "Ti auguriamo il meglio per la tua guarigione, Gabby", ha poi aggiunto sui social l'Arsenal, che perde un giocatore capace di realizzare 7 gol in questa stagione, tra Premier League e Coppa di Lega.

Il messaggio social di Calafiori per Gabriel Jesus

"Tornerai più forte che mai... Meriti il meglio, Fratello", ha scritto Riccardo Calafiori nelle sue Instagram Stories, dedicando un pensiero allo sfortunato Gabriel Jesus, chiamato ad affrontare un lungo percorso riabilitativo nel corso dei prossimi mesi. Al suo primo anno in Premier League, l'ex difensore di Roma e Bologna ha stretto un rapporto speciale con il centravanti della Nazionale verdeoro, che ora proverà a tornare al top della condizione per la stagione che condurrà ai Mondiali del 2026.