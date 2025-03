Ufficiale: Berta nuovo direttore sportivo dell'Arsenal

Berta nuovo direttore sportivo dell'Arsenal: "Non vedo l'ora di dare il mio contributo"

Sul portale dell'Arsenal anche le prime dichiarazioni ufficiali di Berta dopo la firma: "Sono entusiasta di unirmi all'Arsenal in quello che è un periodo estremamente emozionante per il club. Ho seguito con grande interesse l'evoluzione dell'Arsenal negli ultimi anni e ho ammirato il duro lavoro svolto per riportare il club a essere una delle principali forze del calcio europeo, con un seguito appassionato in tutto il mondo. Il club ha grandi valori e una ricca storia e non vedo l'ora di dare il mio contributo per dare forma a un futuro di successo con una grande squadra. Non vedo l'ora di iniziare il mio nuovo ruolo e di vivere la mia prima partita all'Emirates Stadium insieme ai nostri tifosi".

Il co-presidente dell'Arsenal Kroenke: "Colpito dall'esperienza e dai successi ottenuti da Berta"

Il co-presidente dell'Arsenal, Josh Kroenke, ha invece affermato: "Chiunque conosca il football sa che Andrea è una figura impressionante. Ha una vasta conoscenza del gioco, un ottimo curriculum, una solida rete e un desiderio insaziabile di costruire squadre vincenti. Andrea sarà una grande aggiunta al nostro club. Comprende i nostri valori e ciò che rappresentiamo e non abbiamo dubbi che ci aiuterà a spingere e a compiere i prossimi passi nel nostro tentativo di vincere trofei importanti. Abbiamo intrapreso un processo di selezione approfondito e siamo rimasti molto colpiti dal livello di tutti gli altri candidati, ma ciò che ci ha colpito di più sono stati l'esperienza di Andrea e il successo che ha ottenuto. Non vediamo l'ora di lavorare insieme e di accoglierlo nella famiglia dell'Arsenal. Tutti all'Arsenal danno il benvenuto ad Andrea e alla sua famiglia nel club".