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L'ultima "diavoleria" dell'Arsenal: Arteta tira fuori i pennarelli in allenamento e i calciatori...

L'ultima "diavoleria" dell'Arsenal: Arteta tira fuori i pennarelli in allenamento e i calciatori...

L'allenatore dei Gunners ne ha fatta un'altra delle sue prima della partita di Champions League contro lo Sporting
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Arteta ne ha fatta un'altra delle sue. Un nuovo esperimento in allenamento ha fatto scalpore nel mondo del calcio. Ma la sua squadra si riporta sotto i riflettori per i risultati più che per le trovate del suo allenatore. Infatti i Gunners stanno volando verso la vittoria della Premier League, iniziando a mettere distanza dalle inseguitrici. L'eliminazione dall'FA Cup contro il Southampton è stata dimenticata in fretta dalla fondamentale vittoria a Lisbona ai quarti di Champions. Ora il destino della stagione dell'Arsenal è tutto nelle mani di Arteta e dei suoi ragazzi.

L'ultimo allenamento dell'Arsenal è diventato virale: il motivo

Prima della partita in trasferta contro lo Sporting in Champions, aveva fatto il giro del web il video dell'allenamento dell'Arsenal. Tutto nella norma, se non fosse che i giocatori avevano in mano dei pennarelli. Quattro giocatori in cerchio si muovono per il campo, passandosi il pallone a distanza ravvicinata e nel frattempo hanno in mano dei pennarelli che devono tenere in equilibrio aiutandosi tra di loro con gli indici delle mani. Tra i protagonisti del video che in poco tempo è diventat virale c'è anche Kai Havertz, autore del gol decisivo nella sfida contro lo Sporting. Questa è l'ultima trovata di Arteta che da tempo ha abituato il mondo del calcio a esperimenti del genere.

Arteta "spiega" l'allenamento con i pennarelli

Un allenamento sicuramente fuori dal normale. Sul web è impazzita la discussione sul cosa potesse servire un allenamento del genere e come potesse aiutare una delle squadre più in forma d'Europa. Un argomento che però è rimasto "segreto": lo stesso Arteta non ha saputo, o voluto, spiegare il motivo di quell'allenamento così diverso. Si è limitato a dire che è un modo affinché i giocatori imparino a non andare nel panico e per stimolare la concentrazione die giocatori. Arteta ha detto: "Ogni sessione di allenamento deve avere diversi elementi, che devono essere connessi ai messaggi che mandiamo, ai compromessi e agli impegni che ci prendiamo tra di noi. Perché proprio i pennarelli? Questo resta nello spogliatoio".

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