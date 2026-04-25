La curiosa rivelazione di Anne Hathaway: "Tifo Arsenal perché...". C'entra Thierry Henry 

LONDRA (INGHILTERRA) - Cresce l'attesa per il sequel del film 'Il diavolo veste Prada' con protagoniste due icone del cinema mondiale: Meryl Streep e Anne Hathaway . La pellicola è ormai prossima all’uscita nelle sale cinematografiche, prevista per il prossimo 29 aprile. Alla Premiere di Londra , Anne ha attirato l'attenzione di tutti, addetti ai lavori e fans, sfilando con la maglia dell' Arsenal , squadra di cui è grande tifosa, sul red carpet . Ma da dove nasce la grande passione della Hathaway per i Gunners ? Ci ha pensato l'attrice stessa a rivelare alcuni dettagli sul suo tifo per i biancorossi londinesi .

La curiosa rivelazione di Anne Hathaway: "Ecco perché tifo Arsenal"

Intervistata dalla 'BBC', Anne Hathaway ha raccontato nei dettagli la sua sconfinata passione per l'Arsenal: "Tifo per loro, per la squadra del nord di Londra, sempre e comunque", ha sottolineato l'attrice che ha poi spiegato all'amica e collega Meryl Streep le origini del suo tifo per i Gunners: "Erano chiamati gli 'Invincibili' con Thierry Henry, probabilmente il calciatore più forte di tutti i tempi come capitano", spiega Anne riferendosi all'Arsenal di Arsene Wenger, campioni d'Inghilterra nel 2004 e imbattuti in Premier League. "Mio padre - rivela - stava guardando una partita, con la telecronaca di James McAvoy, e fu amore a prima vista: divenne un tifoso dell'Arsenal. E quando qualcuno in famiglia sceglie una squadra, tutti gli altri la seguono. Non potevo tifare per un'altra squadra", afferma la Hathaway tra le risate di Meryl Streep.

"Abbiamo una squadra fantastica, e se c'è qualcuno che può farcela, è l'Arsenal. Nord di Londra per sempre, con qualsiasi tempo!", sottolinea ancora, con orgoglio, Anne Hathaway.