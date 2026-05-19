C'è sempre un'altra stagione, ma stavolta no: l'Arsenal vince la Premier League

L'Arsenal di Arteta e Calafiori

Arteta, si diceva, è sicuramente il protagonista principale del trionfo, costruito da lontano tra coraggio e grandi intuizioni. Lui che all'Arsenal ha chiuso la carriera da giocatore (2011-2016) e che poi ci è tornato sotto la veste di allenatore nel 2019. Da lì ha preso il via la costruzione incredibile di un percorso travagliato ma sempre in ascesa, concluso con l'apoteosi del successo sul Manchester City di Guardiola. Non hanno festeggiato in campo come avrebbero voluto, ma la Premier è un campionato dove i calendari vengono decisi con largo anticipo e a nessuno viene in mente di pensare male sulla contemporaneità. Si gioca quando si deve, punto. E allora il City ha giocato stasera: doveva vincere per tenere viva la Premier fino a domenica. Ha pareggiato e, per quanto fatto dai Gunners, forse è giusto così. Con Arteta - e senza Havertz, fuori mezza stagione - l'Arsenal si è aggrappata ai gol di Gyokeres (14) e Saka (7), quest'ultimo in cima anche alla classifica degli assist della squadra (7). Dietro, invece, l'allenatore non ha mai rinunciato, se non a causa degli infortuni, a Calafiori, il volto italiano della festa inglese. L'ex Bologna, volato in Premier nel 2024 tra desideri e ambizioni, ha coronato il suo sogno e quello di un popolo intero che attendeva da ventidue anni. Lo ha fatto oggi, che compie 24 anni, e forse neppure lui immaginava un regalo così bello. Il sogno è realtà.

Cosa significa la vittoria dell'Arsenal

E allora è festa a Nord di Londra. All'Emirates, questo stadio bello ma troppo moderno, non fosse altro per il nome intitolato a uno sponsor, che è come costringere Goethe a far ragioneria. Di buono ha, aveva, questo posto rispetto al vecchio mitico autentico Highbury, che la prima partita giocata qua è stata un Arsenal-Ajax il 22 luglio del 2006. Sono passati 20 anni e forse neppure Nick Hornby avrebbe scritto qualcosa di così bello. Una vita di attesa, una fila al botteghino lunga 22 anni e 96 minuti. C'era la gente a spingere l'Arsenal. Come ieri. Come sempre. Il cuore, l’attesa, la paura, un sorriso in mezzo ad un abbraccio, un coro e profumo di sigarette e cielo. Il calcio… “Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po’ ti si mescola tutto in testa… Sono andato a vedere troppe partite, ho speso troppi soldi, mi sono incazzato… quando avrei dovuto incazzarmi per altre cose, ho preteso troppo dalla gente che amo… Ok, va bene tutto, ma non lo so, forse è qualcosa che non puoi capire se non ci sei dentro. Come fai a capire quando mancano tre minuti alla fine e stai 2-1 in una semifinale e ti guardi intorno e vedi tutte quelle facce, migliaia di facce, stravolte, tirate per la paura, la speranza, la tensione, tutti completamente persi senza nient’altro nella testa. E poi il fischio dell’arbitro e tutti che impazziscono e in quei minuti che seguono tu sei al centro del mondo e il fatto che per te è così importante, che il casino che hai fatto è stato l’elemento cruciale in tutto questo, rende la cosa speciale; perché sei stato decisivo come e quanto i giocatori e se tu non ci fossi stato a chi fregherebbe niente del calcio? E la cosa stupenda è che tutto questo si ripete continuamente, c’è sempre un’altra stagione”. Stavolta no, stavolta l'Arsenal è campione.