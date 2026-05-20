L'Arsenal vince la Premier: l'ultima volta fu con Henry e Ashley Cole. La rosa completa degli invincibili

Il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth ha decretato: l'Arsenal è campione d'Inghilterra con una giornata di anticipo. Gli 82 punti della squadra di Arteta sono irraggiungibili per i Citizens. L'ultima volta che i Gunners trionfarono in Premier League fu ventidue anni fa , quando nella stagione 2003/04 la squadra, guidata da Wenger, vinse concludendo il campionato senza sconfitte

Gli "invincibles" dell'Arsenal: Henry, Ashley Cole e non solo...

Nella stagione 2003/04 l'Arsenal vinse la Premier League chiudendo a quota 90 punti, ben undici in più rispetto al Chelsea secondo. Ventisei vittorie, dodici pareggi e zero sconfitte per la squadra di Wenger, che chiuse anche con il miglior attacco (73 gol fatti) e la miglior difesa (26 gol subiti). La stella della squadra era Henry. Il francese, oggi opinionista televisivo per CBS, si laureò capocannoniere con trenta reti. La formazione tipo dei Gunners per quella stagione era un 4-4-2, con Lehmann in porta, la linea difensiva composta, da destra verso sinistra, da Lauren, Kolo Touré, Campbell e Ashley Cole, oggi allenatore del Cesena. Ljungberg e Robert Pires sugli esterni a centrocampo, con nel mezzo Gilberto Silva e il capitano Patrick Vieira, che in stagione ha allenato il Genoa. L'attacco era quello composto da Bergkamp e, appunto, Henry.

La rosa completa dell'Arsenal 2003/04. C'era anche un giovanissimo Fabregas

Nella rosa completa dell'Arsenal vincintore della Premier League ha figurato anche Cesc Fabregas. L'attuale allenatore del Como, che sarebbe diventato anche capitano dei Gunners, in quella stagione non ricevette la medaglia. Seppur aggregato spesso in prima squadra, non è mai sceso in campo in campionato.

PORTIERI: Lehmann, Taylor, Stack

DIFENSORI: A. Cole, Keown, Lauren, Cygan, Clichy, Campbell, K. Touré, Hoyte

CENTROCAMPISTI: Vieira, Pires, Ljungberg, Parlour, Edu, Gilberto Silva, Bentley, Fabregas

ATTACCANTI: Reyes, Bergkamp, Henry, Kanu, Aliadiere, Owusu-Abeyie

