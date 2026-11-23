Riccardo Calafiori si racconta senza filtri. Il difensore dell' Arsenal e della Nazionale italiana ha ripercorso in una lunga intervista rilasciata a GQ alcuni dei momenti più significativi della sua carriera. Dal gravissimo infortunio subito quando aveva appena sedici anni alla complicata esperienza con la Roma, passando per la rinascita a Bologna e l'incontro con Thiago Motta, figura decisiva nella sua crescita. Oggi parla da uomo prima che da calciatore: “L’infortunio al ginocchio? Non ho pensato nemmeno un secondo di smettere . Il mio pensiero è stato solo tornare. Non sapevo quanti mesi ci sarebbero voluti, però volevo assolutamente tornare a giocare a calcio. Volevo cominciare la mia carriera. Non avevo ancora iniziato, non avevo ancora esordito!".

Gli incubi dopo Bodo e la notte da dimenticare con Mourinho

Tra i ricordi più dolorosi della sua esperienza in giallorosso c'è anche la pesantissima sconfitta per 6-1 contro il Bodo/Glimt in Conference League. Una serata che segna profondamente il giovane difensore: "Negli anni scorsi ci ripensavo tanto. Avevo gli incubi, anche mesi dopo. Avevo diciannove anni. Essendo nato a Roma ed essendo romanista l'ho vissuta in modo forse troppo profondo”. Ora ha voltato pagina: “L’ho dimenticata e capisco che esageravo. Pensavo che tutti ce l'avessero con me, che la colpa era tutta mia. Era solo una partita sbagliata”.

Thiago Motta, l'uomo che gli ha cambiato la carriera

La vera svolta arriva a Bologna: Calafiori incontra Thiago Motta. È proprio l'allenatore italo-brasiliano a intuire che il giovane difensore possa rendere al meglio in una posizione diversa rispetto a quella ricoperta fino a quel momento. "È tutto cominciato con lui: mi ha cambiato la carriera. Lui è stato il primo che mi ha lasciato questa libertà in campo, che mi ha capito. E io ho capito tanto lui anche. Poi gli altri allenatori – in Nazionale e Arteta – hanno coltivato e perfezionato questa libertà".