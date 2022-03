Perché il Chelsea non può viaggiare più in aereo? Le regole imposte a Abramovic

Trasferte, biglietti e mercato: cosa non può fare il Chelsea

Soltanto gli abbonati potranno però assistere alle gare del Chelsea in stagione: i tifosi non potranno più acquistare né biglietti né merchandising. Anche se la prossima finestra di mercato si aprirà dopo la scadenza della licenza, poi, al momento il club resta soggetto a un embargo sui trasferimenti: il che significa che non può ingaggiare o rinnovare i contratti i scadenza. Questo significa che giocatori in scadenza come Christensen, Rudiger e Azpilicueta al momento non possono rinnovare e sono liberi di firmare con altri club. Per quanto riguarda la trasferta sul campo del Lilla (che peraltro dista due ore di treno) il Chelsea è a posto avendo prenotato il viaggio prima delle sanzioni. Ma già per la prossima trasferta - in casa del Middlesbrough in FA Cup - non si potrà spendere più di 200 mila euro."Dovremo andare in autobus, cinque ore all'andata, cinque al ritorno - ha anticipato Tuchel - Dobbiamo anche ragionare sulla salute dei giocatori".