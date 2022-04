Pagliuca punta il Chelsea: e l’Atalanta?

Un futuro tutto da scrivere, questa volta fuori dal campo. Il countdown inizia a scandire quelle che saranno le ultime settimane del Chelsea targato Roman Abramovic, ormai ex patron dei Blues costretto a vendere dopo le sanzioni imposte dal Governo inglese a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. E il destino dei londinesi è legato a doppia mandata con l'Italia e l'Atalanta: il nuovo azionista di maggioranza degli orobici Stephen Pagliuca, infatti, ha ribadito pubblicamente l'interesse per l'acquisto della società londinese: «Quel che è successo è stato sconcertante per la società e i tifosi - ha dichiarato l'imprenditore italo-americano ai microfoni di Sky News Uk - nel corso della mia carriera ho sempre operato in silenzio e ho fatto parlare le mie azioni. Tuttavia voglio rassicurare i sostenitori sul nostro gruppo e sulle offerte, per sottolineare quanto seriamente prendiamo la nostra potenziale responsabilità nei confronti del Chelsea».