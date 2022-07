Chelsea, clamoroso errore social: la Juve confusa con l'Udinese

Che sia stato davvero un errore o "soltanto" una opinabile scelta del social media manager del Chelsea, in ogni caso l'ultimo post del club inglese su Twitter strappa un sorriso, se vogliamo amaro. La pubblicazione, infatti, serviva a scaldare i tifosi in vista dell'amichevole che si giocherà venerdì 29 luglio in Friuli tra Udinese e Chelsea. Questo il messaggio, ovviamente in inglese: "Tutte le informazioni che ti servono in vista del nostro viaggio in Italia per affrontare l'Udinese!". Informazioni del tutto sbagliate, dato che sotto questo messaggio ecco partire un video a riproporre le mirabolanti azioni dei Blues contro... la Juve!