Sfottò incredibile dei giocatori del Chelsea a Potter: il retroscena sull'addio

Spuntano inquietanti dettagli dietro l'addio di Potter al Chelsea. L'ex allenatore dei Blues, secondo i tabloid inglesi, avrebbe subito un vero e proprio ammutinamento da parte del suo spogliatoio, e al momento di fare le valigie solo pochi giocatori avrebbero salutato il tecnico. L'accusa mossa dalla squadra, e in primis dalla società, è quella di essere incapace di farsi rispettare e di non essere in grado di gestire l'enorme mercato che la società londinese gli aveva messo in dote.