Da predestinato a senzatetto: i dettagli del declino dell'ex Chelsea

Al top della sua carriera Jacob Mellis , ex giocatore del Chelsea , guadagnava 8 mila sterline a settimana. L'ex dei Blues , era considerato uno dei talenti più importanti del calcio europeo mentre ora, a 32 anni, si ritrova senza casa, reddito e macchina trasferendosi da un posto all'altro contando sull'ospitalità di alcuni amici...

Chelsea, il declino di Mellis per colpa dell'alcool

In un intervista rilasciata al Mail Online, Jacob Mellis ha rivelato i motivi che lo hanno portato dall'esordio in Champions League nel 2010 con il Chelsea sotto la guida di Ancelotti fino a diventare un senzatetto. L'ex giocatore ha infatti spiegato che un comportamento sconsiderato, la dipendenza da alcool e un brutto infortunio lo hanno costretto a chiudere anticipatamente la sua carriera e a ritrovarsi ad oggi in delle condizioni di instabilità.