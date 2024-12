Chelsea secondo in classifica, i tifosi dedicano un coro a Maresca e lui reagisce così

Dopo due stagioni difficili i tifosi del Chelsea hanno ritrovato il sorriso grazie al loro nuovo idolo. Enzo Maresca ha infatti conquistato i supporters dei Blues a suon di prestazioni, portando il club al secondo posto in classifica dopo il successo per 5-1 in casa del Southampton. L'ex allenatore del Leicester ha avuto un ottimo impatto sulla nuova panchina, riuscendo a risollevare una squadra reduce da un deludentissimo sesto posto in Premier League.

Il coro per Maresca e gli applausi dell'allenatore Nella sfida del St. Mary Stadium, il Chelsea si è portato immediatamente in vantaggio grazie alla seconda rete stagionale di Axel Disasi, pareggiata al settimo minuto da un gol di Aribo. Nel corso del primo tempo i Blues si sono portati sul 3-1, riuscendo a raggiungere la pausa anche in vantaggio di un uomo per l'espulsione di Jack Stephens. Nella ripresa Palmer e Sancho hanno chiuso la partita fissando il punteggio sul definitivo 5-1, mandando in estasi i tifosi del Chelsea, che hanno celebrato la vittoria con un coro dedicato al proprio allenatore, che ha risposto rivolgendo un applauso verso il pubblico. Cosa diceva il coro? Il nome di Maresca. Più e più volte.

Il Chelsea e la tradizione dei manager italiani Negli ultimi 25 anni il Chelsea si è spesso affidato agli allenatori italiani, che hanno ripagato arricchendo la bacheca del club. Il primo è stato Gianluca Vialli, che tra il 1998 e il 2000 ha ricoperto il ruolo di giocatore-allenatore conquistando una Coppa di Lega, una Coppa d'Inghilterra, un Charity Shield, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA. Il leggendario attaccante di Juventus e Samp lasciò poi il posto a Claudio Ranieri, che si fece apprezzare per quattro stagioni in cui, pur non vincendo trofei, portò il club dal sesto al secondo posto in classifica. Tra il 2009 e il 2011 è stato il turno di Carlo Ancelotti, capace di vincere un Community Shield, una Premier League e una Coppa d'Inghilterra. Nel 2012 Roberto Di Matteo prese il posto di Villas Boas, concludendo la stagione con una Coppa d'Inghilterra e una Champions League. Gli ultimi due della lista sono Antonio Conte, vincitore di una Premier League e di una Coppa d'Inghilterra tra il 2016 e il 2018, e Maurizio Sarri che nella sua singola stagione britannica ha conquistato un'Europa League. Adesso la speranza dei Blues è che Maresca possa essere solo l'ultimo di una lunga lista di allenatori italiani vincenti sulla panchina del Chelsea.

