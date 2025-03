Maresca non si nasconde: "Siamo il Chelsea, punteremo a vincere il Mondiale per Club"

Enzo Maresca , allenatore del Chelsea , ha rilasciato una lunga intervista ai canali della FIFA in vista del Mondiale per Club che si svolgerà il prossimo giugno: "Sono contento di partecipare soprattutto perché è un torneo dove ci sono le 32 squadre migliori . Quindi, è comunque abbastanza eccitante partecipare a un torneo del genere, e hai anche la possibilità di confrontarti con altri allenatori e con altre squadre di livello mondiale".

Palmer: "Quando sei al Chelsea, l'obiettivo è vincere il più possibile. E su Palmer..."

I Blues avranno nel proprio girone Flamengo, Leon ed Esperance: "Bisogna sicuramente prenderla come una motivazione. Quando sei al Chelsea, l’obiettivo è comunque quello di vincere il più possibile, quindi, quando saremo lì, sarà sicuramente un obiettivo e proveremo a vincerlo". Infine, su Palmer: "L'ho detto diverse volte: Cole appartiene a quella categoria di giocatori diversi, giocatori top, che in qualsiasi momento possono inventarsi qualcosa e fare qualcosa. Quindi sarà sicuramente anche per lui, visto che non è venuto in estate negli USA in tournée, un modo per conoscere un po’ l’ambiente lì e un modo per farsi conoscere ancor di più in America".

Come sta andando la prima stagione di Maresca al Chelsea

Enzo Maresca, al suo primo anno sulla panchina del Chelsea, è in piena lotta Champions League: in Premier ha infatti raccolto 49 punti in 29 giornate e al momento si trova al quarto posto della classifica.