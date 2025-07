"Joao Pedro al Chelsea: affare lampo, beffato il Newcastle"

Il Chelsea ha battuto la concorrenza del Newcastle e ha concluso un accordo per una cifra di 65 milioni di euro più bonus per l'acquisto dell'attaccante brasiliano Joao Pedro dal Brighton . Secondo quanto riportato dal The Sun , la stella dei Seagulls partirà dal Brasile e si sottoporrà alle visite mediche martedì negli Stati Uniti , con l'obiettivo di essere subito disponibile per i quarti di finale della Coppa del Mondo per club , che i Blues disputeranno a Philadelphia contro il Palmeiras . Il Newcastle sembrava in vantaggio per assicurarsi il 23enne, ma la sua offerta da 58 milioni di euro è stata respinta la scorsa settimana. Il Chelsea quindi ha accellerato i tempi, garantendosi il giocatore con un'offerta superiore, composta da 65 milioni iniziali più 6 milioni di bonus circa.

Un colpo studiato in pochi giorni: Pedro verso l'esordio immediato

Il Chelsea ha deciso di puntare su Joao Pedro solo a metà giugno, attratto dalla sua versatilità offensiva, e ha intensificato i contatti con il Brighton nelle ultime 48 ore. Il giocatore voleva giocare solo per i Blues, e i buoni rapporti tra le due società sembrano aver facilitato la trattativa. Pedro diventa così l'ennesimo colpo del Chelsea dal Brighton, portando a oltre 300 milioni di euro il totale speso dal club londinese per prelevare giocatori dai Seagulls da quando Todd Boehly ha assunto il controllo di Stamford Bridge. Il brasiliano si aggiungerà alla rosa del tecnico Enzo Maresca, e potrebbe scendere in campo già nella prossima partita del Mondiale per Club. Il regolamento permette infatti la registrazione di nuovi giocatori tra il 27 giugno e il 3 luglio, finestra in cui rientra perfettamente l'arrivo di Pedro. Il club ha anche chiuso l'arrivo del giovane Liam Delap dall'Ipswich per 35 milioni di euro, mentre dovrebbe essere imminente l'ingaggio dell'ala Jamie Bynoe-Gittens dal Borussia Dortmund. Tuttavia, il ventenne inglese non potrà partecipare al Mondiale per Club poiché ha già disputato un match della competizione con il Dortmund. Pedro arriva al Chelsea dopo aver segnato 30 gol e servito 10 assist in 70 presenze con il Brighton, dove era arrivato dal Watford nel 2023 per una cifra record di 35 milioni di euro. L'accordo prevede che gli Hornets riceveranno il 20% del profitto ottenuto dal Brighton, pari a circa 7 milioni di euro. Nonostante una stagione molto positiva, il finale è stato segnato da due episodi controversi: l'espulsione contro il Brentford per un colpo al volto di Narhan Collins lo scorso 19 aprile, e l'esclusione dalla gara con il Tottenham per un incidente avuto in allenamento. Joao Pedro è ora pronto a rilanciarsi con la maglia del Chelsea, che punta su di lui come nuovo terminale offensivo. Il suo arrivo mette in dubbio il futuro di Nicolas Jackson, sempre più in bilico nelle gerarchie dell'attacco blues.