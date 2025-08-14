Chelsea cuore d'oro, il bellissimo gesto per la famiglia di Diogo Jota

A poco più di un mese dalla tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André, non è certo passato inosservato il bellissimo gesto del Chelsea , fresco campione del nuovo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA. I Blues, infatti, hanno deciso di devolvere parte del ricavato per la vittoria negli Stati Uniti alla famiglia del portoghese.

Il bellissimo gesto del Chelsea per la famiglia di Diogo Jota

Chelsea cuore d'oro. Parte del ricco premio incassato al Mondiale per Club andrà alla famiglia di Diogo Jota. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti i giocatori di Enzo Maresca hanno deciso di donare una quota ai familiari dell'attaccante lusitano, morto in un incidente d'auto in Spagna insieme al fratello André. I Blues, grazie al successo negli USA, hanno portato a casa un totale di 14 milioni di euro, con i calciatori che hanno ricevuto un bonus da 430.000 euro ciascuno: Enzo Fernandez e compagni devolveranno una cifra analoga alle famiglie di Diogo Jota e André, supportando concretamente le persone più vicine ai due ex giocatori. Intanto, la Premier League ha già fatto sapere che omaggerà i due calciatori durante la prima giornata di campionato, con un minuto di silenzio su tutti i campi. Il Liverpool, invece, svelerà un mosaico in memoria dei due ragazzi durante la partita d'esordio contro il Bournemouth, dopo aver scelto di ritirare il numero 20 di Jota dalla prima squadra, dalle giovanili e dalla squadra femminile.