Tensione tra Maresca e il Chelsea: "Ci manca supporto, ultime 48 ore le peggiori da quando sono qui"

Maresca si sfoga: "Chelsea, le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui"

Il tecnico italiano, reduce anche dal ko in Champions League contro l’Atalanta, non ha nascosto il proprio stato d’animo nel post partita: “Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui”, ha ammesso.

"Molte persone non ci hanno sostenuto"

Nel commentare la prestazione della squadra e il gol del raddoppio firmato da Malo Gusto, Maresca ha voluto difendere il gruppo: “I giocatori sono fantastici, stanno andando molto bene dopo una settimana complicata: in queste 48 ore molte persone non ci hanno sostenuto”. Alla domanda su chi fosse il riferimento di questo mancato supporto, l’allenatore ha precisato: “Parlo in generale”, chiarendo però il rapporto con il pubblico di Stamford Bridge: “Con i tifosi abbiamo uno splendido rapporto”.