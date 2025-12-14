Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tensione tra Maresca e il Chelsea: "Ci manca supporto, ultime 48 ore le peggiori da quando sono qui"

Il tecnico italiano si è sfogato dopo la vittoria contro l'Everton: le sue parole
2 min
Tagschelseamaresca
Chelsea

Chelsea

Tutte le notizie sulla squadra

Clima teso in casa Chelsea nonostante il 2-0 rifilato all’Everton in Premier League. Enzo Maresca ha infatti lasciato trapelare un certo malessere, parlando apertamente di giorni difficili vissuti all’interno dell’ambiente londinese.

Maresca si sfoga: "Chelsea, le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui"

Il tecnico italiano, reduce anche dal ko in Champions League contro l’Atalanta, non ha nascosto il proprio stato d’animo nel post partita: Le ultime 48 ore sono state le peggiori da quando sono qui, ha ammesso.

"Molte persone non ci hanno sostenuto"

Nel commentare la prestazione della squadra e il gol del raddoppio firmato da Malo Gusto, Maresca ha voluto difendere il gruppo: “I giocatori sono fantastici, stanno andando molto bene dopo una settimana complicata: in queste 48 ore molte persone non ci hanno sostenuto”. Alla domanda su chi fosse il riferimento di questo mancato supporto, l’allenatore ha precisato: “Parlo in generale”, chiarendo però il rapporto con il pubblico di Stamford Bridge: “Con i tifosi abbiamo uno splendido rapporto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Chelsea

Da non perdere

Dastan Satpaev, dal futsal al ChelseaMassara a Londra

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS