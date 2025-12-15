Chelsea-Maresca, avventura ai titoli di coda? Dall'Inghilterra: "Esonero a un passo"
LONDRA (INGHILTERRA) - Tensione alle stelle in casa Chelsea. Il convincente successo per 2-0 maturato sabat a Stamford Bridge contro l'Everton non è bastato per riportare il sereno e abbassare i toni. Il motivo? La movimentata conferenza stampa post‑partita di Enzo Maresca che, secondo i tabloid britannici, avrebbe sollevato più di un dubbio sul suo futuro sulla panchina del Chelsea. Nonostante Palmer e compagni abbiano interrotto una striscia di quattro partite senza successi e riscattato il pesante ko subìto a Bergamo in Champions League con l'Atalanta, a fine gara l'allenatore italiano ha descritto le "ultime 48 ore" come le "peggiori" dal suo arrivo al club londinese, lamentando un mancato supporto nei suoi confronti e della squadra. Un attacco diretto alla dirigenza del Chelsea, anche se mai nominata direttamente. L'ex allenatore del Parma e Leicester ha poi precisato che il suo sfogo non era diretto ai tifosi, che al contrario ha ringraziato, ma alle "molte persone che non ci hanno sostenuto".
Chelsea-Maresca, avventura ai titoli di coda? Cosa succede ora
Le esternazioni di Maresca, secondo i media inglesi, non sarebbero piaciute ai vertici del club facendo emergere tensioni crescenti. L'avventura dell'allenatore italiano a Stamford Bridge sarebbe infatti agli sgoccioli e nelle ultime ore la dirigenza blues starebbe valutando con attenzione il nome del possibile successore: tra le opzioni più papabili spunta Oliver Glasner, attuale manager del Crystal Palace, il cui contratto scade la prossima estate e che ha fatto bene con le 'Eagles', con le quali ha vinto nel 2025 l'Fa Cup in finale con il Manchester City e il Community Shield all'ultimo atto contro il Liverpool campione d'Inghilterra.
Maresca: "Sfogo dopo l'Everton? Non ho nulla da aggiungere. Sul confronto con la dirigenza..."
"Viviamo in un'epoca in cui tutti possono dire ciò che pensano. Rispetto le opinioni delle persone, la vostra opinione, ma non ho altro da aggiungere". E' la replica di Maresca in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Coppa di Lega tra il Chelsea e il Cardiff. "Se mi sento legato al club? Assolutamente sì. Se mi sono confrontato con la dirigenza? Non ho bisogno di aggiungere altro. Ho iniziato a preparare la partita contro il Cardiff la mattina dopo l'Everton. Quando voglio dire qualcosa, sono piuttosto chiaro e ho detto quello che dovevo dire dopo la partita, punto". Maresca tenta dunque di riportare l'attenzione sul presente e sulla partita di domani, sottolineando che la squadra sia "sulla strada giusta. Di sicuro sento che stiamo migliorando sempre di più. Poi è chiaro che quando sei l'allenatore del Chelsea accetti che le aspettative siano più alte. Anche per via del Mondiale per Club, della Conference League e del quarto posto ottenuto con la squadra più giovane della Premier League. Ora le aspettative sono più alte, al Chelsea è normale perché l'obiettivo di questo club è sempre migliorare".
