Chelsea-Maresca, avventura ai titoli di coda? Dall'Inghilterra: "Esonero a un passo"

Maresca: "Sfogo dopo l'Everton? Non ho nulla da aggiungere. Sul confronto con la dirigenza..."

"Viviamo in un'epoca in cui tutti possono dire ciò che pensano. Rispetto le opinioni delle persone, la vostra opinione, ma non ho altro da aggiungere". E' la replica di Maresca in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Coppa di Lega tra il Chelsea e il Cardiff. "Se mi sento legato al club? Assolutamente sì. Se mi sono confrontato con la dirigenza? Non ho bisogno di aggiungere altro. Ho iniziato a preparare la partita contro il Cardiff la mattina dopo l'Everton. Quando voglio dire qualcosa, sono piuttosto chiaro e ho detto quello che dovevo dire dopo la partita, punto". Maresca tenta dunque di riportare l'attenzione sul presente e sulla partita di domani, sottolineando che la squadra sia "sulla strada giusta. Di sicuro sento che stiamo migliorando sempre di più. Poi è chiaro che quando sei l'allenatore del Chelsea accetti che le aspettative siano più alte. Anche per via del Mondiale per Club, della Conference League e del quarto posto ottenuto con la squadra più giovane della Premier League. Ora le aspettative sono più alte, al Chelsea è normale perché l'obiettivo di questo club è sempre migliorare".