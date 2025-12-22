Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Premio Manlio Scopigno, Maresca eletto miglior allenatore italiano all'estero

Il tecnico dei Blues è stato premiato a Londra dal presidente Formichetti e dalla madrina Nabiha El May
Il premio internazionale Manlio Scopigno per il miglior allenatore italiano all'estero è stato consegnato a Enzo Maresca direttamente nel centro di allenamento del Chelsea, a Londra.

Maresca premiato da Formichetti e Nabiha El May

A consegnare il premio il presidente Fabrizio Formichetti e la madrina Souhaila Mia in arte Nabiha El May. Il premio Manlio Scopigno è stato assegnato all'allenatore che si è laureato campione del mondo la scorsa estate, con il club inglese, dalla giuria presieduta da Gianni Letta. Ringraziamenti pubblici al Chelsea Football Club per l'ospitalità.

