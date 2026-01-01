Dalla vittoria del Mondiale per Club al possibile addio al Chelsea: dopo aver vinto una sola partita nelle ultime sette giornate di Premier League, Maresca è a un bivio. I media inglesi sono certi: "Il tecnico italiano dovrà migliorare rapidamente i suoi risultati se vuole mantenere il posto e rischia di non arrivare alla fine di gennaio". All'inizio di dicembre Maresca non aveva nascosto problemi nel rapporto con il club in seguito alla vittoria contro l'Everton, affermando che i giorni precedenti la partita erano stati "le sue peggiori 48 ore al Chelsea" e che "molte persone" non sostenevano né lui né la squadra. E per questo la svolta potrebbe arrivare già oggi: non sarebbe il Chelsea ad esonerare Maresca, ma lui ad andarsene.