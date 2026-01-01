Incredibile al Chelsea: Maresca potrebbe lasciare oggi. Tutto sulla bufera di Londra
Dalla vittoria del Mondiale per Club al possibile addio al Chelsea: dopo aver vinto una sola partita nelle ultime sette giornate di Premier League, Maresca è a un bivio. I media inglesi sono certi: "Il tecnico italiano dovrà migliorare rapidamente i suoi risultati se vuole mantenere il posto e rischia di non arrivare alla fine di gennaio". All'inizio di dicembre Maresca non aveva nascosto problemi nel rapporto con il club in seguito alla vittoria contro l'Everton, affermando che i giorni precedenti la partita erano stati "le sue peggiori 48 ore al Chelsea" e che "molte persone" non sostenevano né lui né la squadra. E per questo la svolta potrebbe arrivare già oggi: non sarebbe il Chelsea ad esonerare Maresca, ma lui ad andarsene.
Nove partite in quattro competizioni: per Maresca al Chelsea è l'ora della verità
Nove partite in quattro competizioni: Maresca si apprestava a una serie di prove del nove. I giocatori del Chelsea hanno avuto due giorni di riposo dopo il pareggio per 2-2 di martedì contro il Bournemouth. Torneranno ad allenarsi venerdì per preparare la partita di domenica contro il Manchester City. Il Chelsea aveva un punto di vantaggio sul City in Premier League poco più di cinque settimane fa, ma andrà a Manchester con 10 punti di svantaggio rispetto alla squadra di Pep Guardiola. E probabilmente con un nuovo allenatore.