Chelsea, ufficiale l'arrivo di Rogers: un colpo da 137 milioni di euro!

LONDRA (INGHILTERRA) - Chelsea scatenato sul mercato . Dopo aver acquistato Marco Palestra dall'Atalanta , la squadra di Xabi Alonso piazza il colpaccio Morgan Rogers : l' ex Aston Villa , 23 anni, è stato acquistato dai ' Blues ' per la cifra record di 137 milioni di euro , l'operazione più costosa nella storia del club londinese. Il trequartista inglese , protagonista dei Villans che hanno vinto la prima Europa League della loro storia, ha firmato un contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2032 - con opzione per un'ulteriore stagione - diventando l'acquisto record del club e il calciatore britannico più costoso di sempre .

Rogers e i suoi fratelli: la Premier League domina il mercato

Rogers è il terzo ingaggio della Premier League di questa estate a superare la soglia dei 100 milioni di euro, dopo il trasferimento di Elliot Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City per 135 milioni e quello di Sandro Tonali, per il quale il Tottenham ha versato 107 milioni al Newcastle. Accanto all'azzurro, in mediana, agirà Mateus Fernandes che gli Spurs hanno prelevato dal West Ham, fresco di retrocessione in Championship, per 99 milioni di euro.

Rogers: "Non vedo l'ora di iniziare"

Reduce dagli impegni mondiali con l'Inghilterra, Rogers è il terzo acquisto estivo del Chelsea dopo Palestra e il 19enne talento portoghese Geovany Quenda, prelevato dallo Sporting Lisbona. "Sono molto entusiasta del progetto, del nuovo allenatore, dei giocatori che abbiamo e della direzione che sta prendendo il club. È per questo che sono qui e non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato il classe 2002 ex Aston Villa.